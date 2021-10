On pourrait croire à un centre de vaccination itinérant mais il n’en est rien : l’antenne de Wavre va à nouveau changer de localisation, pour de bon cette fois. Après avoir déménagé fin septembre de La Sucrerie suite à une fin de bail, le centre avait migré vers l’espace Belle Vue, en bordure de la place Bosch. Mais vingt jours seulement après son ouverture, il déménage à nouveau, cette fois-ci à la salle Jules Collette, à Bierges. L’ouverture s’est déroulée ce mercredi avec déjà 600 personnes vaccinées.

Nous l’avions évoqué, le transfert vers la place Bosch n’avait pas plu à la bourgmestre, qui estimait que l’endroit n’était suffisamment accessible aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite et n’offrait pas assez de stationnement. Elle déplorait également le fait de ne pas avoir été consultée par les instances régionales pour le choix de la localisation.

Est-ce la sortie de la bourgmestre qui a poussé l’Agence pour une vie de qualité (AviQ) à changer d’avis ? Non, répond l’agence qui répète que l’espace Belle Vue était un bon choix. "Je me suis rendue à l’espace Belle-Vue et j’ai pu constater que tout se passait bien : le centre était plein, des personnes en chaise roulante se trouvaient à l’étage grâce à l’ascenseur et la distanciation était respectée, affirme Lara Kotlar, porte-parole de l’AViQ. Mais il y a de plus en plus de personnes âgées et des personnes à mobilité réduite qui sont appelées pour les troisièmes doses. On voulait donc fluidifier les choses et améliorer encore l’accessibilité, c’est pourquoi nous avons opté pour la salle Jules Collette. En outre, il y avait des dates pour l’occupation des locaux de l’espace Belle Vue."

La salle a pourtant été fermée pour des raisons de sécurité

Le choix pour la salle Jules Collette peut paraître surprenant car la salle de fête a été fermée en avril dernier et les activités ont été suspendues jusqu’à la fin de l’année, sur décision du collège communal. Le bâtiment doit en effet faire l’objet d’importants travaux de rénovation. "Une mise en conformité aux normes de sécurité en vigueur s’avère indispensable tout comme la nécessité de répondre aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite", écrivait en mai dernier la bourgmestre à un courrier d’un riverain. Contactée, Françoise Pigeolet nous précise que l'AViQ n'utilise pas l'électricité du bâtiment et a mis en place elle-même des prises d'alimentation, de l'éclairage et du chauffage. Les pompiers ont effectué un contrôle et ont remis un rapport de prévention favorable. Au niveau de l'accessibilité, des rampes d’accès ont été placées à l’entrée de la salle.