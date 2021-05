Il y a, dans la cité des Aclots, quelques gros dossiers qui jouent les Arlésiennes et celui de la construction d’un nouveau palais de justice en est assurément un. Après la mise en service du "Palais II" à la rue Clarisse, les acteurs du monde judiciaire espéraient une extension de ce nouveau palais pour réunir l’ensemble des services de la justice sur le même site, le palais "historique" de la Grand-Place étant aujourd’hui trop étroit et trop vétuste.

Des terrains ont été acquis via des expropriations, des plans ont été réalisés… et tout s’est arrêté. De loin en loin, on déterre le dossier à l’occasion d’une réunion ou d’une initiative de la justice nivelloise pour tenter de débloquer le projet mais concrètement, rien n’a bougé depuis plusieurs années.

Actuellement, les justiciables doivent aller au Palais II, à la Grand-Place, à la rue de Soignies ou encore dans le zoning des Portes de l’Europe, en fonction de la nature des affaires qui les concernent. Ce qui provoque beaucoup d’incompréhension de la population, mais aussi des frais inutiles et des pertes de temps pour les acteurs de la justice.

Il y a peu, André Flahaut disait avoir confiance dans le nouveau secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, pour enfin avancer sur ce dossier brabançon wallon. L’ancien président du collège provincial, qui assume désormais des responsabilités fédérales, se veut rassurant lui aussi : il affirme que l’objectif est de déposer un permis d’urbanisme avant la fin de cette année.

Plusieurs réunions ont eu lieu récemment afin de faire le point sur les besoins des uns et des autres, et d’arriver à un programme unique permettant d’élaborer des plans définitifs. Ce travail est pratiquement bouclé. "On travaille sur ces plans et on avance bien, confirme Mathieu Michel. Je reste toujours prudent mais j’espère un dépôt de la demande de permis avant la fin de l’année. L’idéal serait de poser une première pierre avant la fin de la législature mais ça ne sera pas évident."