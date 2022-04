Suite, mais certainement pas fin, de la "saga" du permis d’exploitation de Walibi. Pour rappel, la direction du parc avait tremblé, quelques semaines avant l’ouverture annuelle du parc, en raison d’une décision du Conseil d’État. Ce dernier avait donné gain de cause à l’association de riverains "Les Versants de la Dyle" à la suite d’un recours déposé quelques mois plus tôt. L’annulation de ce permis remettait en question certains projets futurs du parc, mais aussi des projets déjà réalisés. Des attractions comme le Tiki-Waka et le Kondaa auraient pu ne pas rouvrir le 2 avril dernier, sans un nouveau permis intégré délivré par la Région wallonne, le 30 mars dernier. Une bonne nouvelle pour le parc et ses visiteurs, mais on se doutait bien que les riverains n’allaient pas en rester là.