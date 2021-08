L’enseignement à distance ou hybride des deux dernières années scolaires n’a pas été facile à gérer pour tous les élèves. Pour contribuer à les remettre un peu en selle avant la rentrée, la Fédération Wallonie-Bruxelles a imaginé l’opération "Plaisir d’apprendre". Il s’agissait de concilier, pour les jeunes, des activités de remédiation scolaire en matinée, et dans l’après-midi des animations plus ludiques, du sport mais pas seulement, pour se remettre dans la vie d’un groupe, et acquérir au passage de nouvelles compétences.

L’école de devoirs de la Maillebotte, qui fête ses 35 ans d’existence cette année, a également souffert de la crise sanitaire mais pas de la même manière.

Les responsables ont en effet constaté que la fréquentation avait beaucoup baissé durant cette période délicate. Par ailleurs, les bénévoles qui sont investis depuis de nombreuses années dans le projet - l’école de devoirs a été fondée par l’association Amitiés Belgo-Arabes dont elle est devenue une des principales activités - prennent de l’âge et ne sont pas à l’abri d’ennuis de santé.

Mais cet été, pour redonner un deuxième souffle à l’école de devoirs, il a été décidé de participer à ce projet Plaisir d’apprendre. La coordination des écoles de devoirs du Brabant wallon a apporté un coup de pouce déterminant, en envoyant une de ses animatrices. Et durant une semaine, 7 enfants âgés de 10 à 15 ans ont participé aux activités.

Grâce à des jeux notamment, ils se sont remis aux mathématiques et au français. L’après-midi était consacrée à la découverte du graffiti, en compagnie d’un passionné qui les a accompagnés dans le quartier de la gare pour observer ce qui avait déjà été réalisé, et qui a aussi consulté avec les enfants des livres spécialisés. Ils ont aussi travaillé certaines techniques, avant de se lancer dans une fresque mettant en évidence un mot reflétant bien l’esprit de l’école de devoirs : découvrir.

Le résultat est bluffant, et cette fresque va être placée sur le bâtiment du parc de la Maillebotte qui abrite l’école de devoirs. Celle-ci peut compter, pour la rentrée, sur sept ou huit bénévoles qui aideront les enfants trois jours par semaine.