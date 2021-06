Après plus d’un an de travail en interne, Rixensart a officiellement présenté son tout nouveau logo lors du conseil communal de ce mercredi. En forme de R, pour Rixensart, ce nouveau logo représente aussi et surtout un héron, symbole de la maison communale.

“L’idée principale avec ce nouveau logo, c’est de dynamiser la communication tout en modernisant la visibilité des actions comme des associations de la commune, explique Floriane Werckx, à la communication pour Rixensart et derrière ce nouveau logo. Au niveau visuel, le logo prend tout d‘abord la forme d’un R pour Rixensart. Ensuite, ce R s’avère être un héron, en référence au château du Héron (la maison communale, NDLR) centre névralgique de notre commune. Il se dote d’une typo moderne et est décliné principalement en dégradé de jaune vers le rouge, les couleurs du blason de Rixensart.”

On notera également dans la partie basse de ce logo, les 3 cercles ou “perles” de couleur jaune, bleu et rouge qui symbolisent les 3 entités constituantes de la commune : Rixensart, Rosières et Genval. Ces trois perles font également référence au surnom de Rixensart : “la Perle des Ardennes Brabançonnes”.

“C’est un travail de longue haleine qui a été réalisé avec passion et surtout une belle connaissance de la commune par nos équipes. On salue tous le travail accompli en interne, qui lie modernité, professionnalisme et travail maison, se réjouit Patricia Lebon, la bourgmestre. Il permet également de donner un coup de jeune à l’image de Rixensart tout en fédérant les trois entités de la Commune.”

Un site web plus clair et mieux structuré

En parallèle de ce nouveau logo, Rixensart a également annoncé l’arrivée de son nouveau site web dès le 29 juin prochain. Entièrement repensé dans sa structure, il présentera de nombreux atouts par rapport à l’actuel. Tout d’abord, il possédera un annuaire complet des clubs, associations et commerces de l’entité. Ensuite, deux onglets : “Je trouve” et “Je suis” permettront de trouver l’information recherchée en un minimum de clics. Enfin, la nouvelle structure aura le grand avantage de pouvoir intégrer des “sous-sites” au sein même de www.rixensart.be. Il ne sera donc plus nécessaire de se rendre sur le site propre du CPAS, des bibliothèques, de D’Clic ou du centre sportif par exemple pour accéder à toutes les informations liées à ces différentes structures.