La locale Écolo d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a confirmé vendredi lors d'une conférence de presse le vote intervenu cette semaine en interne en ce qui concerne la succession de David da Câmara Gomes au sein du collège communal. C'est Hadelin de Beer, conseiller communal depuis 1994 puis président du conseil communal de 2012 à 2018, qui a été désigné à bulletins secrets par l'assemblée générale de la locale. Il prendra ses nouvelles fonctions après la démission de David da Câmara Gomes lors du dernier conseil communal de 2021 et reprendra l'ensemble des compétences de son prédécesseur, à savoir la mobilité et la culture. Parmi les grands enjeux dans ces compétences figure la mise en place du Programme d'actions mobilité (PAM), qui a déjà débuté et concerne l'ensemble du territoire communal. "Je vais me mettre dans les pas de David da Câmara pour faire aboutir les projets: ma philosophie est d'être un parmi d'autres pour faire avancer les dossiers plutôt qu'imprimer une marque personnelle. J'ai beaucoup à apprendre et je suis plein d'enthousiasme", a déclaré Hadelin de Beer.

La bourgmestre Julie Chantry a indiqué se réjouir d'accueillir l'ancien président du conseil communal au sein du collège, expliquant être en confiance avec lui et certaine qu'il fera du "bon boulot".

En interne, David da Câmara Gomes avait indiqué dès 2018 son intention de renoncer à ses fonctions à mi-mandat. Les règles au sein d'Écolo prévoient en effet de ne pas dépasser deux mandats exécutifs et l'échevin ottintois était dans cette situation. "Mais en 2018, j'ai repris le maïorat avec assez peu d'expérience puisque je n'avais été échevine que durant trois ans. La présence de David au collège, avec sa connaissance des dossiers et du travail, était précieuse pour moi", a précisé la bourgmestre Chantry.

Ingénieur civil de formation et actuellement professeur au sein de la section "Tourisme durable" de la Haute école Robert Schuman, Hadelin de Beer quittera cette fonction en janvier pour se consacrer à temps plein à son échevinat à Ottignies-Louvain-la-Neuve.