Il y a tout juste 45 ans, le 1er juillet 1975, le corps des pompiers s’installait dans un nouveau bâtiment construit sur le site de l’ancien abattoir à Tubize. Ce bâtiment communal, situé le long de la rue Ferrer, abrite toujours la caserne des pompiers tubiziens. Mais tous s’accordent aujourd’hui pour dire qu’il est devenu vétuste et bien trop étroit.

Et on ne peut leur donner tort : une rapide visite de la caserne suffit pour comprendre que les lieux sont devenus inadaptés pour les activités de cette caserne qui accueille une dizaine d’hommes en journée. On se souvient qu’en 2016, les pompiers ne pouvaient plus occuper une partie de leurs locaux à cause de manquements en termes de sécurité.