À l’entrée de Ways, quand on quitte la nationale pour descendre dans la rue du Moulin, on s’engage dans une voirie à sens unique, une voirie étroite bordée d’un talus des deux côtés et c’est au bas de la descente, avant de virer sur la droite pour retourner vers le centre du village, que Pierre Vromman et son épouse Bernadette Robert veulent installer leur nouvelle exploitation agricole. Une nouvelle ferme, voilà un projet plutôt sympathique alors que les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, alors qu’on parle beaucoup de circuit court et de promotion des produits locaux…

(...)