Les premiers engins sont arrivés ce lundi et les barrières ont été placées autour du site. Le chantier de la nouvelle gare des bus de Wavre va donc pouvoir enfin démarrer sur ce qui est encore le parking du Moulin à Vent. Il devrait durer 270 jours ouvrables, soit un peu plus d’un an.

Il s’agit, pour rappel, de réaménager complètement ce parking de 110 places pour y créer un quai central pouvant accueillir 10 bus et un quai mixte Tec/SNCB pouvant accueillir 6 bus. Au total, la nouvelle gare des bus comptera donc 16 quais, contre 7 actuellement. Tous ces quais seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’actuelle gare des bus, la place Henri Berger, était devenue trop exiguë pour accueillir les bus articulés du Tec, de plus en plus utilisés. Le chantier représente un investissement wallon de près de 1,7 million d’euros.

Les riverains de la rue du Moulin à Vent craignent moins ces travaux que les nuisances que va générer cette nouvelle gare des bus en face de chez eux. Car si les bus ne circuleront plus dans leur rue étroite, ils défileront bientôt autour du quai central et attendront leurs passagers - moteur allumé - en face des habitations. Les riverains avaient déjà exprimé ces craintes lors de la réunion d’information, il y a un an, mais ils ne sont pas plus apaisés depuis.