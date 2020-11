Quinze faits ont été signalés dans une même rue, rien que dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier.

Une certaine psychose semble s’être installée ces dernières semaines du côté de Lillois, dans l’entité de Braine-l’Alleud. Sur les réseaux sociaux, les publications à propos de cambriolages, de tentatives de vol et de signalements de comportements “suspects” se multiplient. Les citoyens cherchent des solutions, interpellent la police, et vont jusqu’à partager les résultats de leur enquête respective. La nature des messages traduit la paranoïa qui s’installe, et certains internautes avouent avoir du mal à dormir la nuit.

(...)