Mardi, la société Thines Real Estate (TRE), qui a acheté le site d’Idem Papers (ex-Arjo Wiggins) en 2015 pour y développer le nouveau quartier dit du Val de Thines, a fait savoir que le site nivellois poursuivra désormais son développement sous l’égide du groupe bruxellois Motown.

TRE intègre ce groupe important, et cela permettra notamment de dépolluer le site sans l’octroi de subsides par les autorités publiques. Cette dépollution devrait débuter dans les prochaines semaines, le feu vert des autorités régionales sur le plan d’assainissement ayant été octroyé. La commercialisation des premiers logements, espère le promoteur, devrait, elle, coïncider avec le début des travaux de construction, dans le premier semestre de 2022.

Que le projet Val de Thines devienne “Motown Thines” ne change sans doute pas grand-chose pour ceux qui ne sont pas parties prenantes dans ce projet dont la première phase, qui comprend la construction de neuf immeubles, a déjà fait l’objet d’une enquête publique en mars dernier, ainsi que d’une réunion de concertation.

Un des passages du communiqué de presse envoyé mardi par la société, par contre, fait écho à des débats qui ont eu lieu au dernier conseil communal aclot à propos des discussions en cours entre la Ville et le promoteur sur l’implantation d’une nouvelle école fondamentale dans le futur quartier.

Le promoteur indique en effet que lors d’une dernière réunion, il a été question de déplacer cette école, selon les “nouveaux souhaits de la Ville de Nivelles”. En se montrant résolument rassurant puisqu’Olivier Goldberg, le Managing Partner, précise que cette éventualité avait été anticipée par les architectes.

Ceux-ci ont dès lors conçu la phase 1 du projet de manière totalement indépendante de l’emplacement de l’école, “afin que sa délocalisation ne puisse en aucun cas remettre en question l’organisation des voiries telles que proposées dans la demande de permis unique”.

Le souci, c’est que le collège communal ne partage visiblement pas ce point de vue. Lundi prochain, le tracé des nouvelles voiries de cette première phase du quartier sera soumis au conseil communal. Et le bourgmestre Pierre Huart confirme que la majorité MR-Ecolo proposera aux élus locaux de rendre un avis négatif.

Le maïeur aclot explique qu’à la réflexion, le collège considère que l’emplacement prévu pour la future école et pour la salle de sport est trop exigu, et il faut donner aux élèves plus d’espaces verts. Et si on revoit la localisation de ces deux éléments considérés comme le cœur du quartier, il faut automatiquement “approfondir la réflexion” sur les voiries et les cheminements en mode doux.

La Ville ne veut pas non plus que le dossier avance sans intégrer l’école et la salle de sport. “Pour la phase 1, le projet du promoteur va dans le bon sens, notamment pour la végétalisation du site, qui est pour l’instant complètement minéralisé, précise Pierre Huart. Mais si on change l’emplacement de l’école, il faut revoir à la base l’aspect voiries.”