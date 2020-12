La société créée il y a cinq ans recevra des avances récupérables pour 9,4 millions d’euros.

Mercredi, le ministre wallon de l’Économie et de la Recherche, Willy Borsus, est venu visiter l’entreprise et a rencontré ses responsables. "Je suis impressionné et enthousiaste, commentait-il à la sortie. Ce qui s’est fait ici en cinq ans est remarquable. Je suis impressionné par la recherche et par les perspectives, en plus évidemment de tout l’apport de Novadip en matière de santé publique, avec une réponse à des besoins éminemment importants."