Une institutrice de Grez-Doiceau et deux accueillantes condamnées pour leur négligence

En janvier 2019, un élève fréquentant la classe de deuxième maternelle de l’école communale de Grez-Doiceau s’était noyé lors d’une cours de natation dispensé dans une piscine d’Ottignies. Il effectuait des exercices sous la surveillance d’un maitre nageur et à un moment, son boudin flottant lui a échappé. La jeune victime s’est débattue, a coulé et est restée plus de trois minutes inanimée au fond de l’eau.

Ce n’est qu’en revenant dans le bassin avec un autre groupe que le maitre nageur a vu l’enfant, l’a sorti de l’eau et a pu poser les gestes pour le ramener à la vie. Après un passage au soins intensifs, le garçonnet a survécu mais reste extrêmement marqué psychologiquement par cet accident.

L’institutrice chargée de surveiller le bassin depuis le bord durant le cours, comme l’exige une directive de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’était absentée dans les vestiaires pour passer un coup de téléphone. A son retour, elle n’a pas regagné sa place mais est allée discuter avec deux accueillantes qui, elles aussi, étaient chargées de la surveillance des enfants. Ce qui fait qu’aucune des trois n’a remarqué la noyade qui se déroulait à quelques mètres d’elles.

Le tribunal correctionnel a estimé mardi que les trois prévenues avaient fait preuve d’une négligence grave et caractérisée. Il inflige une peine de six mois de prison avec sursis à l’institutrice, et de quatre mois avec sursis aux deux accueillantes. Le maitre nageur, qui était aussi poursuivi, obtient la suspension du prononcé de la condamnation.