Le problème n’est pas neuf et tend malheureusement à se reproduire. En septembre 2020, le zoning de Saintes II était déjà pris d’assaut par 75 caravanes et 90 véhicules de gens du voyage. Récemment, le problème s’est à nouveau produit dans le zoning géré par l’Intercommunale du Brabant wallon (InBW). De quoi amener Annie Meynen (RC) à s’interroger lors du dernier conseil communal : " Les conteneurs débordent et heureusement qu’on doit mettre un masque pour éviter de sentir les odeurs. Vous aviez dit que vous alliez prendre contact avec l’InBW pour expulser ces gens du voyage. Qu’en est-il donc ? "

Dans sa réponse, Michel Januth, le bourgmestre tubizien, a précisé qu’il avait pris contact avec la police et l’InBW pour trouver une solution et que des aménagements ont été demandés en urgence. Mais ceux-ci tardent à se concrétiser sur le terrain. " L’idée est de fermer l’accès à la placette avec des blocs de béton de type New Jersey, explique le maïeur. La proposition a été validée mi-juillet par la zone de police ainsi que les services de la Ville. Le projet a été transmis à l’InBW, qui a répondu qu’elle mettrait tout en œuvre dès qu’elle aura obtenu les autorisations ."

Mais celles-ci ont mis un peu trop de temps à arriver. Fin du mois d’août, une communauté importante de gens du voyage s’est à nouveau installée dans le zoning, sans aucune autorisation. D’ailleurs, un avis d’expulsion leur a été signifié et ils ont quitté les lieux les 25 et 26 septembre. Suite à cela, les autorités communales ont demandé, en urgence, à l’InBW de procéder à l’installation des blocs de béton. " Mais les 1er et 2 octobre, une nouvelle communauté de gens du voyage s’est installée ", déplore Michel Januth.

Des travaux en urgence

Des contacts ont été pris avec les responsables de la communauté et un nouvel avis d’expulsion a été rédigé. " Nous regrettons cette manière d’agir en s’imposant et en manquant de respect. Je confirme cependant que les travaux seront réalisés en urgence pour empêcher d’autres communautés de s’y installer. Le principe est simple : bloquer les rues qui ne sont pas utiles dans le parc pour obliger le charroi à passer dans les rues ouvertes et donc au milieu du camp où ils s’installent régulièrement ", conclut Michel Januth, dépité par cette situation qui se représente, mois après mois, dans le zoning de Saintes II.