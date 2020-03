Les cafetiers ont peur de ne pas tenir le coup mais les clients vident leurs fûts ce vendredi.

La fermeture imposée pour tout le secteur horeca fait grincer des dents, et provoque de franches craintes parmi les cafetiers du centre de Nivelles. Mais ce vendredi en début de soirée, ils ont connu un joli succès de foule. Non seulement les étudiants “fêtaient” avec un certain enthousiasme le dernier jour avant la longue suspension des cours, mais la plupart des établissements affichaient également des réductions et des offres alléchantes sur la bière. Avec parfois un petit jeu de mots en prime sur le coronavirus…

© Fifi



“On n’incite pas à boire : la réalité, c’est qu’il faut vider les stocks et surtout les fûts qui sont déjà en perce, expliquait un des cafetiers qui a appliqué ce type de réduction. Après quatre jours maximum, il faut tout jeter à la poubelle. Autant vendre cette bière puisqu’on ne pourra pas rouvrir avant trois semaines. Trois semaines au mieux, parce que finalement, personne ne peut garantir que le problème sera réglé d’ici là.”

Trois semaines, pour le secteur qui doit vivre avec des marges minimes sur le prix des boissons, c’est déjà très long et une partie d’entre eux craignent carrément la faillite. Ils attendent avec angoisse les mesures annoncées à divers niveaux de pouvoir, en espérant qu’elles pourront réellement les aider à tenir la tête hors de l’eau dans un futur proche…

“Nous allons également solliciter la Ville la semaine prochaine pour obtenir certaines aides ou compensation, indique de son côté Quentin Bonheure, qui gère deux établissements dans l’hyper-centre. On doit en discuter entre nous et avec les membres du collège communal mais il me semble qu’il existe des pistes à ce niveau.”

Dans l’absolu, le cafetier préfère fermer et profiter de cette pause imposée pour faire des rénovations que d’être désigné comme responsable de la pandémie. Mais il confirme le malaise du secteur face à l’incertitude financière que cela va entraîner.

“C’est clair, l’horeca va subir cette crise de plein fouet, soupire-t-il. Je pensais bien qu’on allait limiter les heures d’ouverture, mais une fermeture totale, ça… Mais bon, on n’a pas le choix.”