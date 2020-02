C’est sous des aspects de ville fantôme que se présente le parc d’attractions le plus connu du pays, Walibi. Arbres exotiques emballés pour résister au froid, engins de chantier dispersés un peu partout, parterres de fleurs en plein remodelage et surtout un calme inhabituel, le décor est bien différent de celui des vacances d’été. En plein mois de février, il ne fait pas un temps à faire la file à l’extérieur et à se faire éclabousser au bord du Pulsar, raison pour laquelle le parc est fermé au public depuis la fin de la (grosse) période d’Halloween et jusqu’au début du printemps.

Une fermeture annuelle qui ne s’explique pas seulement par la météo, mais aussi et surtout par un travail conséquent au niveau de l’entretien.

Croire que le parc ferme ses portes et dort sans surveillance durant cinq mois serait une erreur ! Ils sont plusieurs dizaines à continuer leur travail durant l’hiver, les employés administratifs et les cadres, d’abord, mais aussi une équipe d’une dizaine de jardiniers et une autre d’une trentaine de techniciens. Nous les avons rencontrés pour découvrir comment le parc se prépare à accueillir des milliers de visiteurs à partir du 5 avril.

À la tête de cette équipe depuis deux ans, Jeremy Baudet est le manager technique de Walibi. Il est à la tête des services de maintenance du parc, des électriciens, mais aussi de tous les services de maintenance informatique. "Pour nous, l’hiver est une sorte de grand contrôle technique, explique-t-il. Toutes les attractions sont passées au peigne fin, les wagons sont tous démontés et remontés pour découvrir la moindre anomalie et le moindre défaut d’usure."

(...)