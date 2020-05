Depuis la mi-mars, Mathieu Godefroid et Nicolas Stockreiter, dirigeants de Fight Off à Wavre, font des pieds et des mains pour que leur club de sport de combat continue d’exister.

Véritable institution dans le Brabant wallon, l’association sportive est passée de 300 à 500 membres ces trois dernières années. Si le club existe depuis 2010, il est en plein développement et organise même des stages et de nombreuses activités parallèles.

C’est donc un énorme coup d’arrêt pour ces deux férus de sport de combat qui gèrent une salle de sport de 2 500 m2, ce qui représente un loyer mensuel de 7 000 euros.

(...)