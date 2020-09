"On en a eu de nuits blanches, je vous le garantis, explique Marino Marchetti, son président. La situation était particulièrement pénible et délicate pour tout le monde : le personnel dans son ensemble, les résidents et les familles. On a dû mettre sur pied une aide spéciale Covid comme le recommandait l’AVIQ car on avait plus de 15 cas positifs. Et malheureusement, 6 de nos 92 résidents ne s’en sont pas sortis. C’est terrible. À un moment donné, on pensait même à faire intervenir l’armée…"