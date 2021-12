Le DJ David Goyens, supporter du Satndard depuis toujours, a réalisé un morceau pour faire passer un message au club.

Voilà près de dix ans que David Goyens est abonné au Standard et membre de la tribune 3. "Mais je suis supporter depuis toujours", insiste l’Hélécinois qui auparavant allait aux matchs sans être abonné.

DJ, il a souvent eu l’idée de faire quelque chose pour son club de cœur. C’est ainsi que samedi, lors du match de championnat face à Charleroi, David Goyens a enregistré avec son téléphone le chant des supporters. "Quand on a commencé à chanter, j’ai été pris par l’émotion et j’ai eu envie de partager ce message. Je suis donc rentré chez moi après la rencontre, dans mon studio, et j’ai composé un remix avec notre chant comme je suis DJ-musicien."

(...)