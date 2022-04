En quelques mois, elle est sortie de terre entre la gare qui était utilisée jusqu'à la semaine dernière et la prison: mercredi matin, la nouvelle gare de Nivelles a été officiellement inaugurée. Le guichet a donc déménagé d'environ 150m pour se rapprocher des nouveaux quais et du parking couvert, la salle d'attente est désormais ouverte, un ascenseur permet d'accéder aux quais depuis le nouveau couloir central, et deux distributeurs d'argent sont installés à l'entrée du passage sous voies. Un commerce pourra aussi s'installer sur le site.

À l'étage, un bureau pour le personnel de la gare offre une vue sur l'ensemble des voies. À l'arrière, en plus des locaux techniques, les accompagnateurs et conducteurs de train bénéficient de vestiaires (hommes et femmes), et les équipes de la SNCB pourront aussi se servir d'une petite cuisine.





"Ce nouveau bâtiment s'inscrit dans la logique des gares fonctionnelles et durables dont les grandes lignes ont été définies par les voyageurs , indique la SNCB. Le design de la gare, résolument moderne, est modulable et facile d'entretien. Quasi zéro énergie, le bâtiment est doté d'une isolation, d'une ventilation et d'un système de chauffage performants. Il est équipé de panneaux solaires et d'un système de

récupération des eaux de pluie pour les sanitaires."





Les accès aux quais ont été conçus en tenant (enfin) compte des personnes à mobilité réduite et la nouvelle gare se veut résolument multimodale: il y a un emplacement pour le stationnement des taxis, un dépose-minute, les arrêts de bus sont à proximité immédiate, et un parking pour vélos de 144 places a été aménagé.





Il y a une dizaine d'années, une première phase du chantier avait permis de supprimer le passage à niveau en le remplaçant par un passage sous voies, et a surtout permis de créer sous les quais actuels un parking couvert de 750places, sur trois niveaux.





Pour cette nouvelle gare et ses quais, la SNCB a consenti un investissement de 4 millions d'euros. Et comme le tout s'inscrit dans le cadre de la mise à 4 voies et de l'arrivée du RER en terre aclote, cette dépense complète des travaux réalisés par Infrabel pour 11,6 millions d'euros ces trois dernières années. Deux voies d'un kilomètre et les quais longs de 350mètres sont terminés: ils permettront de faire de Nivelles le terminus du RER sur la ligne 124.