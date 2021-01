L’annonce de la faillite des sept cabinets dentaires du Brabant wallon la semaine dernière a surpris beaucoup de patients mais également certains prestataires et employés. Ces derniers déplorent la brutalité de l’annonce et s’étonnent de la mauvaise santé financière de l’ASBL Santé et Participation qui comptait plus de 6 000 patients, d’après les responsables. Elle employait 21 personnes et faisait appel aux services d’une vingtaine de prestataires indépendants.

C’est que pour certains dentistes, l’agenda était bien rempli et les clients défilaient les uns après les autres. Ils étaient donc loin d’imaginer que l’on allait fermer boutique. "Quand l’un des administrateurs de l’ASBL dit que les agendas étaient vides, qu’il y avait de l’absentéisme parmi le personnel, ça me fait bondir au plafond. Ce sont des mensonges, déplore un ancien prestataire qui travaillait dans l’un des cabinets dentaires depuis sept ans