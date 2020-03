Les garderies s’organisent dans les écoles, qui réfléchissent déjà à des révisions.



Les écoles étant fermées pendant les 5 prochaines semaines, la garde des enfants peut parfois se révéler un sacré casse-tête… Mais à l’école de La Providence à Wavre, on aborde la situation assez sereinement. Dès vendredi matin, la direction contactait les parents pour leur demander s’ils étaient en mesure de garder leur enfant. " On appelle chaque parent car on veut s’assurer que les enfants ne soient pas lâchés dans la nature, explique Annick Coulson, la secrétaire de direction pour la section primaire. Il y aura une garderie exceptionnelle, mais la plupart des parents peuvent garder leur enfant à la maison. Mais, comme les enfants sont jeunes, les grands-parents le sont aussi et peuvent garder leurs petits-enfants. "

La semaine prochaine, la direction se penchera sur un moyen de faire travailler les élèves à domicile. " Il s’agira plus de révisions que de devoirs, afin qu’ils ne décrochent pas, poursuit la secrétaire. Il n’y aura pas de nouvelle matière. "

À Lasne, la commune a décidé d’harmoniser le système de garde pour l’ensemble des écoles. " Comme au niveau fédéral, la garderie sera organisée en priorité pour accueillir les enfants du personnel médical et des soins de santé, ainsi que des départements d’autorité, explique Virginie Poncelet, l’échevine lasnoise de l’Enseignement. Nous avons également inclus les enfants des enseignants et du personnel médical. "

La garderie sera accessible aux horaires habituels de l’école avec exception pour les personnes réquisitionnées et sous conditions : " Les enfants ne doivent présenter aucun symptôme, ni être en contact avec un parent qui les présenterait, poursuit l’échevine. Enfin, pour connaître le nombre d’élèves qui devront être accueillis, un Doodle anonyme a été envoyé aux parents. Mais j’insiste, il s’agit d’une solution de dépannage. "