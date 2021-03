Ça y est, la vaccination du grand public démarre enfin ce lundi en Wallonie. Cette phase 1B concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes exerçant des fonctions dites “essentielles” et les personnes âgées de 45 à 64 ans porteuses d’une maladie. En Brabant wallon, un centre majeur (huit lignes de vaccination) vient d’être aménagé au PAMexpo de Court-Saint-Étienne. Quatre centres de proximité sont organisés à Tubize (stade Leburton), Braine-l’Alleud (stade Gaston Reiff), Wavre (La Sucrerie) et Perwez (Perwex).

Au parc à mitrailles, tout est prêt après cinq jours de travail intensif. Huit lignes sont aménagées, avec chacune quatre cabines de vaccination où les piqûres s’enchaîneront à raison d’un vaccin toutes les trois minutes. Une salle de repos, où il sera obligatoire de rester quinze minutes, se trouve au fond du hall. Un sens de circulation est mis en place, de manière à ce que l’on ne se croise pas.

La vaccination commencera ce lundi après-midi. C’est que les répétitions générales prévues vendredi dernier n’ont pas pu se dérouler, suite à un contrôle surprise de l’AViQ (l’Agence wallonne pour une vie de qualité). Ces répétitions se dérouleront donc ce lundi matin, avec la vaccination du personnel qui encadre cette opération. Seules deux lignes de vaccination ouvriront dans un premier temps et l’on devrait injecter de l’AstraZeneca. Les autres lignes ouvriront au fur et à mesure, pour atteindre les huit lignes à la fin de la semaine. Les invitations ont été envoyées vendredi et l'on devrait pouvoir déjà vacciner 2.600 personnes cette semaine. De manière optimale, on pourra vacciner jusqu’à 2.600 personnes par jour.

Notons que 60 personnes seront mobilisées chaque jour dans ce centre, entre le personnel médical, administratif, d’entretien et les stewards. Ils se relaieront en deux shifts, puisque le centre ouvrira de 8 à 22 heures.

Pas de confirmation d'inscription, pas de vaccin

On rappellera qu’il ne sert à rien de se présenter à un centre sans avoir été invité à la vaccination et sans s’être inscrit en ligne au préalable. “On se présente obligatoirement au centre de vaccination avec son QR code, sa confirmation et sa carte d’identité, insiste Lara Kotlar, porte-parole de l’AViQ. Pour les gens qui ne savent pas s’inscrire en ligne, un numéro vert est prévu.”

Il est évidemment demandé de ne pas venir si l’on est malade, une prise de température est d’ailleurs effectuée à l’entrée. Les personnes convoquées sont priées de venir avec une tenue facile à enlever.