Plusieurs dizaines d'appels à l'aide ont été enregistrés durant la nuit de jeudi à vendredi dans le Brabant wallon en raison des conséquences des fortes pluies. Les pompiers ont été appelés à intervenir essentiellement dans les entités de Jodoigne et de Wavre où des caves et voiries ont été inondées. Des branchages et arbres ont également dû être évacués.

Comme lors des inondations du début du mois de juin, les communes de Chastre et de Walhain ont été particulièrement touchées avec d'importantes coulées de boue. Plusieurs Walhinois ont mesuré une trentaine de litres tombés cette nuit dans leur pluviomètre. La commune de Walhain avait pourtant fait installer des ballots de paille au niveau du chemin du Baty du Chêne, en prévision des fortes intempéries orageuses annoncées. Ils resteront jsuqu'au 21 juin inclus.

Saint-Géry (Chastre) © D.R.

Rue de Spêche à Walhain. © D.R.

Le centre de Piétrebais, dans la commune d'Incourt, s'est également retrouvé sous eau, ainsi que plusieurs autres voiries. Le premier échevin d'Incourt, Benoît Malevé, signale ce vendredi matin que les voiries sont à nouveau accessibles malgré environ 10 cm de boue.

Incourt. © D.R.

Peu avant 8h00, les secouristes apprenaient que le Train, un affluent de la Dyle, commençait à sortir de son lit à Grez-Doiceau.