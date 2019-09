Il fallait oser, et ils l’ont fait. Eux, ce sont le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et le Domaine provincial du Bois des Rêves, associés durant 18 éditions dans l’organisation d’une fête d’Halloween en ce lieu magique. Ils sont quasiment repartis d’une feuille blanche pour proposer un concept plus porteur et en phase avec les questions actuelles d’urgences sociétale et climatique, avec la mise en avant du respect et de la connaissance du vivant, premier pas vers l’écologie. Ce dimanche, rendez-vous donc Ô Bois des Rêves où de très nombreuses animations pour petits et grands vous attendront de 11 à 18h.

Ce festival s’est préparé cette semaine à Louvain-la-Neuve lors de divers ateliers intitulés "Grrrww ! En avant le vivant !" à destination des écoles maternelles et primaires. Dimanche, l’aventure de la journée commencera par une grande parade au départ de la Grand-Place de la cité universitaire dès 11h en direction du domaine provincial, emmenée par la poétesse-comédienne-activiste Laurence Vielle, la Fanfare Klong et l’école du Cirque du Brabant wallon. GRRRWW ! propose à chaque participant à la parade de représenter une forme vivante de son choix via la fabrication de costume, la conception de slogans… pour marquer la volonté de défendre l’équilibre fragile du vivant.

Au Bois des Rêves même, outre les spectacles et théâtres de rue, le public aura l’occasion de participer à des expériences poétiques et joyeuses. Au détour d’un chemin au milieu de cet écrin de verdure, le public pourra ainsi croiser des spectacles étonnants, des cyclophones, des petits bateaux, une vraie licorne, des balançoires-oiseaux, trois chevaux et leurs écuyers, des champs de fleurs, les gardiennes de la forêt, une toile d’araignée géante, une joyeuse parade, des concerts, des guinguettes, etc.

En tout, onze spectacles et quatorze animations seront à découvrir, notamment, Le triporteur, ou déambulation pour un pianiste et un jongleur, soit un piano à queue sur un vélo ! Juché sur son triporteur pour le moins original, le pianiste pédale tout en jouant. Devant lui, un curieux personnage deviendra tour à tour jongleur, bonimenteur ou musicien. Au fil de l’eau et de la journée, les créations dansées des élèves du Lycée Martin V d’Ottignies-LLN et de l’académie de musique de Court-Saint-Étienne, mais aussi des balades contées sur une barque seront à voir et à écouter. Quant aux enfants, ils pourront enfin chevaucher une licorne, aux mouvements gracieux et réalistes, guidée par une fée barbue aussi bedonnante que bidonnante.

Trois bonnes raisons de venir Ô Bois des Rêves

1) Chorale Public

Avec elle, vous avez intérêt à chanter et surtout à délirer. Avec son look "vieille France" et la guitare électrique de son fils, Annabelle Froment - campée par la comédienne Babeth Joinet - est une dissidente des chorales À Chœur Joie. Elle a choisi de délaisser vocalises et trémolos pour rap et rock avec sa nouvelle chorale : les spectateurs !

2) Les Horsemen

Si vous n’avez jamais vu ces "cavaliers" se préparer pour les prochains JO, c’est le moment où jamais de vous rattraper. Sacrée comme meilleur spectacle de rue dans de très nombreux festivals, et ce jusqu’en Iran, cette troupe française pratique un humour décapant, mettant en avant les travers de nos voisins hexagonaux dans un humour que nous trouvons pour notre part très British.

3) Le musée de l’Eau et de la Fontaine

Abrité depuis deux ans au sein du Bois des Rêves, le musée proposera deux activités, à savoir d’une part des visites animées et intergénérationnelles du Clos des fontaines, au cours desquels le public rencontrera le porteur d’eau et la lavandière et, d’autre part, un bar à eau où, à l’aveugle, il faudra reconnaître l’eau du robinet parmi d’autres.