Les épilepsies rares touchent plusieurs milliers de patients en Belgique. Elles sont difficiles à diagnostiquer, et donc à traiter, particulièrement chez les enfants. Récemment, la recherche a mis en lumière le rôle de la génétique pour un grand nombre d’entre elles. De nouvelles avancées offrent aujourd’hui la possibilité de détecter au plus tôt les épilepsies de cause génétique.

(...)