À 11 ans, en mars dernier, Antonin avait défrayé l’actualité avec son défi : ramener un maximum de pièces rouges. Cette action, il l’a menée pour sa maman, Sandrine, victime d’un cancer du sein, et qui luttait contre la maladie.

Alors qu’il espérait récolter 100 kg, ce sont 235 kg de pièces rouges qu’Antonin avait obtenus !

Une action de générosité et de mobilisation qui n’est pas passée inaperçue du côté de Bel RTL qui a proposé à Antonin de devenir l’ambassadeur de la nouvelle opération. "J’ai été invité à une représentation d’un cirque à Namur avec trois autres ambassadeurs et les animateurs de RTL. On a tourné un clip qui passe actuellement à la télévision !"

Avec sa nouvelle fonction, Antonin a le moral gonflé à bloc pour repartir sur le terrain, pour récolter ces pièces rouges. D’autant qu’un autre drame l’a frappé de plein fouet. "Cette nouvelle action, c’est pour ma mamy, Micheline, qui est décédée d’une leucémie foudroyante…"

Antonin va se dépenser sans compter pour ramener ces pièces rouges. "Le premier défi est en cours. Il faut que je remplisse un magnum de 3,5 litres de pièces rouges. cela se déroule avec le club de football de Mont-Saint-Guibert. Tout le monde s’y met."

Étant donné qu’il est à présent en humanité, c’est la petite sœur d’Antonin, Célestine, qui prendra le relais à l’école des Hayeffes tandis qu’Antonin mènera l’action à l’athénée royal Paul Delvaux d’Ottignies. "À la rentrée, maman ira voir les deux directions scolaires pour leur demander de se mobiliser. C’est de plus en plus difficile de trouver des pièces rouges. Mais j’ai pour but de faire le maximum."

Une certitude, la notoriété ne monte pas à la tête d’Antonin, qui rigole lorsque ses nouveaux copains de classe disent l’avoir vu à la télévision !

La suite ? "On attend des nouvelles de Bel RTL pour la prochaine action. Maman va mieux, elle court. Après avoir réalisé 5 km lors du jogging de l’école, elle espère pouvoir en faire 10 l’année prochaine !"

Saul