« Le Centre Hospitalier a été construit il y a 50 ans désormais. Et même si le bâtiment a bénéficié de quelques rénovations au fur et à mesure du temps, il devenait plus que nécessaire de réaliser cet agrandissement, explique Géraldine Woitrin, directrice administrative, financière et logistique au CHN. Car il nous permettra de réaliser plusieurs projets qui sont dans nos cartons de longue date.