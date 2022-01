Yves Leroy, conseiller communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (Avenir, majorité), a envoyé une lettre ouverte à la presse pour dénoncer les propos tenus par l’échevin du Budget et des Finances, Philippe Delvaux (Ecolo), dans Médor, le mois dernier, à l’égard de l’UCLouvain.

Certes, l’homme a été directeur du Centre sportif de Blocry et facilitateur de l’UCLouvain. De quoi comprendre son attachement profond à l’université. Mais il est aussi un sage, un fédérateur. Sa sortie a donc de quoi interpeller. "Cet article où l’échevin s’attaque à l’université en vue de lui soutirer de l’argent (NdlR : de longue date, l’échevin soutient que l’UCLouvain ne contribue pas assez aux finances communales), c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, commente Yves Leroy. Ce n’est pas la première fois qu’il fait ce type de sortie et je lui ai déjà dit que je le regrettais. Cela devient dénigrant et ici, je dis stop, cela doit cesser. Il faut arrêter cette guéguerre stérile."

(...)