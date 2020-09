Aujourd'hui, afin de répondre aux besoins des personnes souhaitant faire ses courses ou aller chercher ses enfants après l'école en vélo, ProVelo propose des vélos XXL : " La plupart des gens sont motivés à l'idée de remplacer la voiture par un vélo pour se déplacer dans la ville, mais le frein concerne souvent les courses et les enfants, explique Alice Van de Vyvere, chargée de projet chez ProVelo. Nous avons donc réfléchi à une solution pour aider ces personnes."

L'ASBL propose deux types de vélos, en fonction des besoins. Le Bike 43 est un vélo maniable et donc idéal pour se faufiler entre les voitures et facile à ranger dans un hall. On peut y transporter deux à trois enfants avec des bagages. Le Douze a un bac à l'avant, ce qui permet d'avoir un contact avec les enfants, qui peuvent être jusqu'à quatre, avec des courses.

Les familles peuvent tester le vélo pendant quatre semaines, au prix de 250 euros. Ce montant est déduit dès l'achat du vélo, une formule intéressante puisque ces vélos représentent un investissement : "Le Bike 43 est à 5000 euros et le Douze à 6000 euros, indique Alice Van de Vyvere. Habituellement, les familles remplacent une des deux voitures par ce vélo."

Depuis juin, deux vélos sont partis en test auprès de deux familles.