Un bivouac prussien devait s’installer dans la prairie au coin de la rue Vanderdilft et de la rue aux Fleurs entre mercredi 16 h et jeudi 10 h. À 18 h mercredi, il n’était composé que d’une dizaine de personnes tout au plus, d’une charrette et d’un cheval. Les familles venues avec les enfants estimaient toutes qu’il n’y avait pas grand-chose à voir… Les personnes qui avaient eu la chance d’être présentes au même rassemblement à Céroux en 2015 étaient très déçues de cette faible participation.