Pour débloquer le chantier de l’extension de l’école communale de La Croix, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve va ester en justice. Cela a été décidé, à l’unanimité, lors du dernier conseil communal.

Commencés le 1er juillet 2019, les travaux sont à l’arrêt depuis le 7 septembre 2020, à la suite des difficultés financières de l’entrepreneur et puis sa faillite prononcée le 28 septembre 2020. Quand le chantier pourra-t-il reprendre ? C’est l’inconnue qu’aimerait bien lever la Ville. Mais ce n’est pas simple. Pour comprendre, il faut savoir qu’après la faillite de l’entrepreneur, une curatrice a été désignée et celle-ci a nommé un expert chargé d’établir un état des lieux du chantier. Une visite a été faite en février 2021. Depuis le rapport est attendu, mais rien ne bouge malgré les rappels. Le hic, c’est que l’expert n’a aucune date butoir pour rendre son rapport. Mais pendant ce temps, le bâtiment inachevé est inutilisé. "Or, on manque de places pour les élèves", souligne l’échevin des Bâtiments, Abdel Ben El Mostapha (PS).

C’est pourquoi la Ville intente une action en justice afin que le tribunal désigne un expert et surtout fixe un délai pour que ce dernier remette son rapport. "Il reste 7 lots à réaliser. Nous travaillons à l’établissement des marchés publics et dès que l’expertise sera remise, on aura déjà bien avancé et on pourra octroyer les marchés, ce qu’on ne peut pas faire sans ce rapport", continue l’échevin.

Au budget extraordinaire de 2022, une somme de 450 000 € est prévue pour l’achèvement des travaux. "J’espère qu’on pourra s’attaquer au chantier et le finir l’année prochaine." Cette extension comprendra notamment deux classes, une salle de psychomotricité et un bureau pour la directrice.

