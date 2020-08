Dans le cadre des aménagements de mobilité conséquents réalisés actuellement à Louvain-la-Neuve, à proximité des accès et sorties 8A de l’autoroute E411/A4 ainsi que du parking P+R, les bretelles d’accès à l’autoroute devront être fermées en direction de Bruxelles et de Namur pendant environ un mois depuis le rond-point.

Cette fermeture sera effective du lundi 24 août au lundi 21 septembre et permettra de connecter les nouvelles voiries aux bretelles.

Dans la mesure du possible, il est conseillé aux usagers de privilégier la N238 pour rejoindre l’autoroute E411/A4 vers Bruxelles ou vers Namur. Les usagers qui se dirigent vers Namur pourront toutefois accéder à l’autoroute via l’accès n°9 « Corroy-le-Grand », tandis que ceux se dirigeant vers Bruxelles pourront accéder à l’autoroute via l’accès n°8 « Louvain/Grez-Doiceau ».

À partir du courant du mois d’octobre, la circulation sera basculée sur la partie sud du chantier nouvellement réaménagée au niveau du boulevard du Brabant wallon afin de pouvoir effectuer les travaux sur la partie nord. Sur la N4, la seconde moitié du pont cadre sera réalisée et le trafic basculé en conséquence et l’itinéraire cyclable sera quant à lui maintenu mais légèrement dévié.

Les usagers en provenance de l’autoroute (sortie n°8A « Louvain-la-Neuve » depuis Bruxelles) sont redirigés vers l’avenue Jean Monnet pour rejoindre la N4 au niveau du boulevard de Lauzelle/N250. Les usagers en provenance de Namur peuvent continuer à accéder au rond-point de la N4, ou au by-pass vers Wavre.

La fin de ces travaux est prévue pour l'été 2021.

Pour rappel, ces travaux constituent la première partie d'un vaste chantier visant à réaliser des aménagements de mobilité conséquents à Louvain-la-Neuve, à proximité des accès et sorties 8A de l’autoroute E411/A4 ainsi que du parking P+R. Ils permettront d’assurer une mobilité optimale en évitant les croisements de flux de circulation dans cette zone, notamment en créant des liaisons directes entre le parking P+R et les grands axes à proximité.

La deuxième partie consiste en la création d’une sortie du P+R vers le boulevard de Wallonie en direction de Louvain-la-Neuve, d'une durée d'un an. La troisième et dernière partie concerne le pont qui surplombe l’autoroute et qui permet de connecter l’accès et la sortie depuis Namur au boulevard du Brabant wallon. Elle vise à élargir le pont d’environ 1,3 mètres afin d’aménager un passage sécurisé pour les piétons et cyclistes.