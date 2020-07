Mardi soir, le Comité National de Sécurité a adapté les mesures contre le coronavirus. Si aucune mesure sur le plan fédéral n’a été changée, les bourgmestres ont aujourd’hui plus de pouvoir car c’est à chacun d’entre eux d’évaluer la situation dans sa commune et de prendre les mesures qui s’imposent. En effet, certaines communes étant plus atteintes que d’autres, la décision d’adapter les mesures sur le plan local est recommandée.

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, après une réunion à la province avec les autres communes du Brabant wallon, la bourgmestre Julie Chantry a pris la décision de s’aligner aux autres villes de la province : « Nous allons imposer le masque dans les marchés à partir du samedi 25 juillet, ce qui veut dire que dès mardi, il faudra porter un masque pour pouvoir circuler dans le marché de Louvain-la-Neuve et vendredi pour le marché d'Ottignies. Pour le reste, c’est à l’Horeca de faire le suivi des personnes qu’ils accueillent. »

Les rues commerçantes sont également sujettes à l’obligation de porter un masque. Cependant, les limites de ces zones ne sont pas encore connues : « Nous sommes en train de définir les zones concernées par le port du masque obligatoire », explique la bourgmestre.

La bourgmestre reste sereine quant aux respects des règles par les citoyens de sa commune : « Globalement, je trouve que le port du masque est bien respecté sur la commune. Les gens le mettent spontanément, même en-dehors du centre commercial du Douaire, par exemple ».