Le président de l’in BW pousse un coup de gueule après le refus de la ville d’accueillir un recyparc à Rofessart.

Cela fait près d’une semaine qu’on fulmine du côté de l’in BW, l’intercommunale du Brabant wallon. En cause le courrier envoyé vendredi dernier par le collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Un courrier dans lequel la Ville explique son opposition face à l’avant-projet de nouveau recyparc imaginé à Rofessart, dans un champ, situé le long de la N275, à la limite avec Rixensart.

“Cela fait deux ans que l’on multiplie les réunions avec le collège et ici, ils nous envoient un courrier pour nous informer qu’ils sont contre le projet, bouillonne Christophe Dister, le président de l’in BW. Le tout sans aucune concertation ni même nous avertir, c’est absolument contre-productif et un peu fort de café. Je suis très surpris et fâché de la manière de faire.”