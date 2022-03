Ce sont les deux lignes wallonnes, vers Ottignies et Nivelles, qui coincent.

Le concept de RER repose sur la "mise à quatre voies " des infrastructures ferroviaires… sans quoi les trains rapides se retrouvent bloqués derrière les trains locaux. Les travaux des lignes septentrionales (vers Louvain, Denderleeuw et Hal) sont terminés. Mais c’est au sud que le bât blesse… Une ligne en particulier allonge considérablement le calendrier global du RER : la ligne L124 vers Braine-l’Alleud et Nivelles. En fonction des tronçons, les échéances de fin des travaux varient entre 2025… et "au plus tôt" fin 2031. C’est la partie dans la ceinture flamande entre la frontière uccloise et Rhode-Saint-Genèse qui pose le plus de problèmes. En particulier, dans la commune à facilités Linkebeek.

(...)