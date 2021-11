Pendant quelques jours, tous les regards vont être tournés vers Tubize et la revitalisation du site des anciennes Forges de Clabecq. Comment ? Par la présentation du projet d’outlet mall mené par la société DCI Monaco, reconnue dans le montage d’opérations immobilières et commerciales en Europe, en collaboration avec la société TOM, au Mapic, salon international de l’immobilier commercial. “C’est l’équivalent du Mipim mais pour l’immobilier commercial”, détaille Pascal Seret, développeur du projet pour DCI Monaco. L’occasion d’officiellement lancer la commercialisation de l’outlet mall de Tubize. “C’est un moment très important qui permet d’avoir un contact avec les enseignes commerciales qui pourraient trouver intéressant de s’installer à Tubize. En quelque sorte, on donne un écho européen à Tubize.”

(...)