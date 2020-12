Pad’R dédicace et Peddle livre: Une belle surprise 100% nivelloise Brabant wallon Vincent Fifi © D.R.

Pad’R, dessinateur et caricaturiste qui s’est fait une spécialité de croquer le monde sportif, sort un nouvel album pour les fêtes. Balles et Masques reprend ses meilleurs dessins réalisés dans La DH ou encore dans La Tribune, avec en plus quelques réalisations signées par des personnalités comme Jean-Michel Saive, Nafissatou Thiam ou encore Kevin Borlée. Pad’R leur a appris à se dessiner et le résultat est à découvrir sur papier, mais aussi en vidéo en scannant le QR code de la page.