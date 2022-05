"Lors du conseil d’administration de la Régie des infrastructures, on nous a fait part de nombreux problèmes concernant le chantier des terrains de tennis, de padel et l’aménagement du club house. Je cite, par exemple, les mauvaises dimensions rendant impossible la tenue de compétitions" , a indiqué Olivier Piron (RC), au conseil communal de Tubize, lundi dernier. Ce dernier a invité le collège communal à suspendre le chantier et à revoir le cahier des charges. Prendre le temps de faire le point et repartir sur de bonnes bases.