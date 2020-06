Moins de 1% des étudiants ont rencontré des problèmes techniques.

Ce mardi, c'était le premier jour de la session d’examen pour les 32.000 étudiants de l’UCLouvain. 10.000 examens ont été présentés avec succès. Si l’on compte les évaluations hors session, l’UCLouvain compte déjà 20.000 examens présentés virtuellement.

Afin d'organiser au mieux les examens en ligne, les professeurs de l’université ont adapté leur mode d’évaluation : examens à distance écrits, QCM, à livres ouverts, oraux, travaux durant ou hors session et évaluation continue. L'UClouvain a recours à 5 logiciels différents pour rendre cela possible et virtualiser ainsi 99% des examens. Une équipe de 50 informaticiens a été montée pour encadrer les examens.

Pour aider les étudiants n’ayant pas les moyens de passer les examens chez eux, l’UCLouvain a mis à leur disposition 1000 ordinateurs sur le site de l’université. Pour ce faire, 97 surveillants volontaires, 3 équipes d’hygiène Covid et une équipe de secouristes sont prévus afin de parer à toute éventualité.

Mais l'organisation des examens par l'université ne ravit pas tout le monde. D'après nos confrères de Le Soir, suite à l’annonce du report d’un examen, des étudiants de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication ont déjà fait part de leur volonté d’introduire un recours. Ils estiment que l’université les a prévenus trop tard : censés avoir examen le 3 juin, les étudiants ont appris que l’évaluation aura finalement lieu le 20 juin, et qu’un oral remplacera le test écrit prévu initialement. Un délai jugé insuffisant selon leur avocat.