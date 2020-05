Un Portugais et deux Russes très intéressés par le tournoi de tennis d’Odrimont en 2017.

En juillet 2017, les responsables du tournoi de tennis d’Odrimont ont appelé la police après avoir constaté, sur le bord des courts, les agissements suspects d’un spectateur d’origine portugaise, et d’une Russe qui s’était approchée d’un joueur professionnel français en lui tendant un document.

Il est apparu, au fil de l’enquête, que ces deux suspects pratiquaient le même type d’escroquerie mais qu’il n’y avait pas de lien entre eux. Ricardo L avait, sous ses habits, un micro scotché sur le torse, relié à un téléphone portable via des fils passant dans les poches trouées de son jeans. Il écumait depuis des mois les tournois de tennis organisés un peu partout en Europe.

Nataliya Z., elle, était passée par l’Ukraine, la Finlande, Londres, Genève, Zurich et s’était fait expulser à Roland-Garros. Avec son compagnon Valentin, elle poursuivait ses manœuvres à Lasne. Il s’agissait de communiquer en temps réel, depuis les bords du terrain, les points marqués par les joueurs.

Des complices à l’étranger, à l’écoute de ce "live" clandestin, jouaient sur le site de paris en ligne en profitant du léger décalage entre le moment où le point est attribué sur le terrain et celui où il est encodé sur les sites de paris.

Devant le tribunal correctionnel, Ricardo, en aveu et affirmant regretter, écope de 18 mois de prison avec sursis et de 8 000 euros d’amende. Les deux ressortissants russes, eux, faisaient défaut à l’audience : ils sont condamnés à 18 mois de prison ferme et à 8 000 euros d’amende également.