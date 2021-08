Si l’association Natagora organise traditionnellement ses “Nuits de la chauve-souris” le dernier week-end du mois d’août, les Nivellois désireux d’en savoir plus sur les pipistrelles, vespertilions et autres oreillards qui volent dans la nuit aclote auront droit à une soirée de rattrapage, le 3 septembre prochain à partir de 21 heures. À condition toutefois de s’être inscrit préalablement auprès du service communal Environnement – environnement@nivelles.be ou 067/88 21 83) puisque le nombre de places sera limité.

Sous réserve d’évolution de la situation sanitaire, la petite conférence en début de soirée à la salle des mariages de l’hôtel de ville pourra accueillir plus de monde mais, par la suite, il est prévu de se rendre sur le terrain en compagnie de deux guides, à la rencontre des chauves-souris de Nivelles. Pour des raisons de discrétion, d’organisation et de confort des participants, deux groupes d’une dizaine de personnes, pourront prendre part à cette balade nocturne.

Intéressant : celle-ci passera par l’ancienne glacière de l’hospice, qui appartient au CPAS de Nivelles. Si l’hospice lui-même a été démoli pour laisser place à l’extension de l’hôpital, la glacière, une sorte de citerne en briques, enterrée et haute de six mètres, est toujours là et elle est préservée.

Il y a quelques années, les spécialistes y avaient observé des oreillards roux.

Ils n’étaient cependant plus là l’hiver dernier, sans que l’on sache si la coupe des arbres aux alentours et l’augmentation de l’éclairage les a contrariés, ou si les températures douces les ont incités à trouver une cachette sophistiquée…

Après un passage à la glacière, les participants écouteront dans la nuit les chauves-souris qui chassent au-dessus les buissons des alentours : les guides sont équipés de “batbox” qui traduisent leurs ultrasons en sons audibles, ce qui permet non seulement de les entendre mais aussi de déterminer leur espèce.

“L’objectif est de sensibiliser le public, de permettre une meilleure connaissance des chauves-souris dont certains ont encore peur alors qu’il n’y a aucune raison, explique Pol Cnockaert, l’un des organisateurs de la soirée. Nous allons expliquer pourquoi il faut les protéger. Elles sont en importante diminution depuis une vingtaine d’années.”