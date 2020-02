Les institutrices primaires aimeraient compter sur un éducateur pour les temps de midi.

Si en secondaire la présence d’un éducateur pour encadrer les temps de midi fait partie de la norme, ce n’est pas (encore) le cas dans l’enseignement primaire. Une situation qui amène pas mal de problèmes, comme l’a soulevé le groupe Défi Tubize (voir ci-dessous) récemment.

Mais, concrètement, comment cela se passe sur le terrain ? Julie Ghislain, institutrice primaire à Tubize, lève un coin du voile et revient sur cette problématique. "Les jours où l’on doit s’occuper de la surveillance des enfants le temps de midi, on le ressent, avoue-t-elle. Tout d’abord, on n’a pas le temps de manger ou alors on mange debout sur le coin d’une table pour être prêts à intervenir en cas de problème ou de dispute."

