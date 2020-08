Malgré le soleil et les vacances passées au pays pour de nombreux Belges, la période estivale n'a pas été bénéfique pour Walibi. Le parc wavrien enregistre une baisse de 50 % de sa fréquentation par rapport à ce qu'il accueille habituellement sur les deux mois d'été.

Et avec l'annonce d'un rebond de l'épidéme avec la rentrée scolaire, les perspectives pour Walibi ne sont guère plus réjouissantes dans les prochaines semaines. À tel point que les responsables du parc envisagent de faire l'impasse sur Halloween, l'évenement pourtant phare du parc avec son ambiance, ses figurants et maisons hantées. Ce qui a d'ailleurs valu à Walibi de remporter le titre de "Meilleur événement Halloween de Belgique et des Pays-Bas" pour ses maisons hantées The House of Silent Jill, Nagulai et The Curse of Amun.

"On a une réelle réflexion sur les moyens déployés et l’opportunité d’aller sur un gros événement, reconnaît Jean-Christophe Parent, le directeur général de Walibi Belgium. On est persuadé qu’on va devoir réduire la voilure par rapport à ce qui est fait d’habitude, jusqu’à une ouverture simple du parc. C'est-à-dire que l'on n'organiserait aucun événement Halloween. Il faudra voir jusqu’où on peut pousser le curseur."

Une décision est attendue à la mi-septembre. Si l'événement Halloween devait ne pas être organisé cette année, cela ne ferait pas les affaires de Walibi. La période représente en effet environ 20% de son chiffre d'affaires annuel.