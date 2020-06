Une quinzaine de commerçants du centre-ville ont décidé d'appliquer des réductions sur une série d'articles.

La grande braderie annuelle de Wavre, considérée comme la plus grande du Brabant wallon, devait avoir lieu ces 20 et 21 juin. Habituellement, tout le centre-ville devient piétonnier et une ambiance festive et familiale accompagne les visiteurs dans toutes les rues du centre-ville avec des animations, une foire, des concerts et des bonnes affaires. Si tout cela n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire, les commerçants n'ont toutefois pas dit leur dernier mot.

Plusieurs d'entre eux ont décidé de tout de même proposer des réductions sur une série d'articles ces vendredi et samedi 19 et 20 juin. "C’est important de garder cette date dans la tête des consommateurs, explique Bernadette Pierre, gérante de la mercrerie Jeu de Dames et membre de l'association des commerçants de Wavre. La braderie nous permet de liquider nos anciens stocks et le chiffre est généralement bon. Sur le mois de juin, un jour de braderie équivaut à 2-3 jours habituels. On ne sait pas trop ce que ça va donner cette fois-ci mais vu le nombre de commentaires et de partages, on s’attend quand même à du monde."

Au total, une quinzaine de commerçants prennent part à l'initiative, dont la maroquinerie Willems-Mattagne, le Jeu de Dames, La Cadrerie, la Boutique Pierre, Lilou Jeans, Flamingo, la Maison de la Bougie, Amalfi et Cool Factory.