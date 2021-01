Comme beaucoup d'autres, le carnaval de Wavre n'aura pas non plus lieu cette année. Suite à la crise sanitaire, la Ville de Wavre a décidé d’annuler l’édition 2021 du Carnaval ainsi que toutes les festivités inhérentes à cet événement et ce, afin de limiter la propagation du virus.

L'événement aurait dû se tenir le dimanche 14 mars et est annulé pour la deuxième année consécutive. "Le carnaval est l’événement familial et intergénérationnel par excellence et donc, même si les contaminations devaient diminuer d’ici là, nous pensons que le respect strict des mesures sanitaires est une des meilleures manières d’endiguer la propagation de ce virus", indique la Ville dans un communiqué.