Nivelles avait décidé dès le début du mois de novembre de renoncer à son carnaval 2021, et Wavre a fait de même cette semaine. Du côté de Villers, où le cortège ouvre traditionnellement la saison carnavalesque en Brabant wallon, rien n’avait encore été officiellement annoncé. Mais le président du comité, Geoffroy Thibaut, l’affirme clairement ce mardi : il n’y aura pas de défilé le 14 février prochain.

“Par respect pour tous ceux qui ont été touchés par la maladie, et parce qu’on veut évidemment éviter de nouvelles contaminations, explique-t-il. On a attendu jusqu’au dernier moment mais maintenant, il faut bien constater qu’on ne va pas vers un assouplissement notable. On avait un plan B, un plan C et même un plan D : carnaval normal, simple cortège de géants, soirée assise et pas de cortège… On voit bien que ce ne sera pas possible. On espère peut-être mettre un petit bar pour montrer que le carnaval n’est pas mort. Mais même ça, ce n’est pas sûr vu le contexte.”

Bref, le rendez-vous pour les amoureux du folklore villersois est fixé à 2022, et c’est d’autant plus un coup dur pour les organisateurs qu’ils envisageaient de fêter en février prochain les 50 ans du cortège enfantin, lancé en 1972 et qui a précédé de quelques années la constitution du Comité du carnaval.

“Pour l’instant, on n’a pas engagé de dépenses et à un peu plus d’un mois de la date fixée, on peut renoncer sans que cela crée de soucis au niveau financier, indique Geoffroy Thibaut. Si c’est possible, en milieu d’année, on organisera peut-être une soirée pour les déçus. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’on mettra les bouchées doubles pour revenir en 2022 !”