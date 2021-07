Les concerts du 21 juillet à Nivelles constituent un rendez-vous qui attire traditionnellement des milliers de fêtards. Sur la Grand-Place noire de monde et qui danse en fin de journée au rythme des artistes belges ou au son des tubes repris par les groupes de cover, les limites de la zone réservée au public sont floues: on papote sur l’escalier menant au cloître en profitant des concerts, on boit un verre sur les terrasses du piétonnier avec vue sur la scène au loin et sur la foule déchainée…

Evidemment, en période de restrictions sanitaires, c’est beaucoup moins évident et le dernier numéro du journal communal douche les espoirs des fêtards déjà privés de beaucoup d’événements depuis un an et demi: le Niv’Estival 2021 n’aura pas lieu, le rendez-vous est fixé en 2022.

