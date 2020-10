Le marché de Noël de Nivelles est un des plus anciens et des plus importants mis sur pied en Brabant wallon. Vu la situation sanitaire qui évolue défavorablement, de nombreux Nivellois se posaient la question de la tenue ou pas de l’édition 2020.

Au dernier conseil communal, l’échevin des fêtes, Benoît Giroul, avait confessé une grande incertitude sur le dossier, précisant qu’en tout cas, il n’y aurait pas de chapiteau. Et il n’avait pas fait mystère non plus du scepticisme de plusieurs parties prenantes dans l’organisation. Contacté mercredi, l’échevin aclot confirme désormais l’annulation.

“Une cellule de sécurité pour réfléchir à l’organisation du marché de Noël était prévue mercredi matin mais elle n’aura pas lieu : avec toutes les mesures qui ont été annoncées au niveau sanitaire, tout est annulé. Il y avait 17 personnes (sur 29) qui avaient déjà réservé un chalet : elles seront remboursées par l’Office du tourisme.”

D’autres événements du genre, prévus dans la région, restent suspendus à ce stade mais les annulations devraient s’enchaîner. Une des craintes des organisateurs aclots, s’ils avaient maintenu leur marché de Noël coûte que coûte, était de ne pas pouvoir gérer une foule encore plus nombreuse que les autres années.

“La décision a été prise par l’Office du tourisme et je la soutiens, précise encore Benoît Giroul. En mars dernier, les risques n’étaient pas évidents à appréhender. Aujourd’hui, je pense que tout le monde ou presque connaît quelqu’un qui est touché, on sait tous que le virus est malheureusement bien là. Cela ne nous empêche pas de réfléchir à d’autres opportunités d’animations de Noël en ville, ou d’un webshop spécial.”