Même si l'interdiction d'organiser des marchés de Noël n'est pas (encore) étendue au mois de décembre, la Ville de Wavre a préféré annuler le marché de Noël et la patinoire en raison de la situation sanitaire.

"Cela nous brise le cœur mais nous devons éviter les rassemblements de masse si nous voulons nous débarrasser de ce virus le plus rapidement possible, indique Moon Nassiri, l’échevin des Festivités. Nous ne voulons pas prendre le moindre risque et que les efforts importants que nous faisons maintenant, n’aient servi à rien."

Mais la magie de Noël sera présente à Wavre malgré tout puisque la Ville compte renforcer les illuminations et les décorations en ville et ailleurs dans la commune pour la rendre belle et agréable pour les citoyens et les commerçants. De quoi égayer cette fin d’année.

Des petites animations ponctuelles seront sans doute organisées dans le centre, mais tout cela sera confirmé plus tard en fonction de l’évolution de la situation.